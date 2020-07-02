強降雨中午來襲！北北基等17縣市大雨特報 12:302020/07/02 中時電子報 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為雷達回波。(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 強降雨中午來襲！全台17縣市大雨特報。(氣象局) 強降雨來了！對流雲系發展旺盛，氣象局發布大雨特報，北北基、桃竹苗、中投、宜蘭以及各山區易有局部大雨發生，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。尤其是北部地區及各地山區更要提防局部短時豪雨及大雷雨發生，午後注意天氣變化並攜帶雨具備用。 ●大雨特報 平地、山區：基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、宜蘭縣 山區：雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣 颱風近期來不來？專家揭最快這時有機會 午後全台雷雨 豪雨炸北部、山區 指考3天天氣出爐 (中時電子報) #強降雨 #大雨特報 #山區 #來襲 #17縣市 也許您會感興趣 推薦閱讀 南化芒果節 遊客山區趴趴走玩很大 12:162020/06/28 寶島 雷雨彈狂炸！氣象局發布花東大雷雨訊息、5縣市大雨特報 15:152020/06/28 生活 高溫炎熱！全台午後防雷雨彈！南高屏今早大雨特報 06:352020/06/29 生活 北市38.9度高溫 破歷年6月紀錄 04:102020/06/30 社會新聞 雨炸整晚！氣象局發布南部2縣市大雨特報 15:532020/06/30 生活 有鋒面接近！明高壓減弱慎防午後雷雨及瞬間強降雨 21:372020/06/30 生活 不斷更新》雨勢升級！北北基14縣市豪大雨特報 12:452020/07/01 生活 午後全台雷雨 豪雨炸北部、山區 指考3天天氣出爐 07:582020/07/02 生活 南藝大獲教育部350萬元經費 助山區弱勢產業發展 11:182020/07/02 寶島 北市午後強降雨 市府警告：時雨量可能達60毫米 12:162020/07/02 生活 生活熱門新聞 領紙本三倍券很笨？網神分析優勢：信用卡會哭爆 - 生活 三倍券綁哪張信用卡最賺？金融業神人一張圖幫你秒選 - 生活 三倍券如何綁定信用卡？關鍵3步驟一次搞定 - 生活 2020過一半了！命理師揭密：下半年這5星座財運爆發 - 生活 三倍券用ATM領2000只要4步驟！全台據點曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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