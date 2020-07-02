強降雨中午來襲！全台17縣市大雨特報。(氣象局)

強降雨來了！對流雲系發展旺盛，氣象局發布大雨特報，北北基、桃竹苗、中投、宜蘭以及各山區易有局部大雨發生，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。尤其是北部地區及各地山區更要提防局部短時豪雨及大雷雨發生，午後注意天氣變化並攜帶雨具備用。

●大雨特報

平地、山區：基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、宜蘭縣

山區：雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣

(中時電子報)