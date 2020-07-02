亞馬遜AWS日前宣布，正式在台灣推出AWS Outposts。AWS Outposts是由AWS所設計全受管並可配置的運算儲存機架，除了可供客戶在內部部署進行AWS運算、儲存、數據庫和其他服務外，同時也能無縫連接至服務廣泛的AWS服務。AWS Outposts為所有數據資料中心、主機代管空間或內部部署設施帶來原生 AWS 服務、基礎設備和營運模式。借助AWS?Outposts，企業可在地端部署中使用AWS雲端的AWS API、控制平面、工具和硬體，得到真正一致性的混合體驗。

台灣客戶所需要的低延遲存取地端部署系統、本機資料處理，或本機資料儲存的工作負載，可以透過AWS Outposts獲得很大的助益。其中包含了需要產生近乎即時回應的應用、與其他本地系統溝通的應用、或控制現場的設備?(如工廠廠房設備、健康管理系統及銷售時點情報系統POS系統)的相關應用。

借助AWS Outposts，台灣地區的客戶可以與AWS合作夥伴網絡（APN）合作，利用其豐富的經驗，幫助企業通過複雜的遷移項目將各類應用程序遷移至AWS。包括前期的評估作業，計劃，遷移和運營，以及用於遷移和在AWS Outposts上運行工作負載時所采用的雲端策略和技術諮詢服務。

AWS香港暨台灣總經理王定愷表示，這項服務在台灣推出，將可以幫助AWS客戶和合作夥伴從雲端科技的加速創新步伐中受益，並滿足他們對低延遲和數據處理的需求。

AWS Outposts完全由AWS負責管理，客戶可以專注於服務他們的終端用戶，推動數位轉型，並提高業務績效，而放心將管理基礎架構的責任留給AWS。王定愷表示，將繼續致力於與台灣的企業機構合作，幫助本地企業運用雲端科技，推動經濟成長。

舉例來說，中華電信為AWS合作夥伴網絡（APN）進階級諮詢合作夥伴，中華電信執行副總經理林榮賜表示，透過AWS，「我們能加速企業採用雲端技術，並協助產業跨領域合作提升效率。」林榮賜舉例，「我們通過邊緣運算帶來的超低延遲，高頻寬優勢，能支持雲端遊戲供應商為終端使用者帶來前所未有的沉浸式手機遊戲體驗。」

優必達(Ubitus)是一家部署雲端多媒體和娛樂服務的技術供應商，同時也是中華電信的客戶之一。優必達執行長郭榮昌表示，「我們的使命是讓客戶及夥伴們無縫地享受全球的遊戲及娛樂內容。相信借助AWS?Outposts和邊緣運算解決方案，AWS和優必達能提供最具革命性及平順的娛樂體驗。」

(工商 )