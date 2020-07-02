高雄巿代理巿長楊明州2日在巿議會答詢表示，現在蓋香港村緩不濟急。（曹明正攝）

港版國安法通過，可能產生一波移民潮，高雄巿代理巿長楊明州2日在巿議會答詢表示，他個人認為，蓋香港村緩不濟急，也不用刻意去突顯，好像國民住宅被貼標籤。「日久他鄉變故鄉」，希望香港朋友移居，可以融入高雄。

國民黨巿議員方信淵部分不以為然地說，因為文化的差異性，從講話、居住，彼此不見得一樣，所以香港村的設立是有它的道理。總之，應把握這波移民潮，積極成立單一窗口，也可以跟建築公會討論，不見得政府要出錢、找地。

楊明州說，前巿長韓國瑜曾提出香港村，但他個人覺得，以目前狀況已緩不濟急，也不必突顯它叫做香港村，好像以前蓋國民住宅貼標籤。「日久他鄉變故鄉」，希望香港朋友來高雄可以融入高雄的社會，而不是局限在那裡。

他指出，在香港人心浮動的時候，他希望各局處都能有一些方案，例如有哪些的就業機會，有哪些可以發展的，不一定來到高雄就是只是開燒臘店，雖然代理只剩1個多月，還是可以積極的爭取香港人到高雄來。

(中時 )