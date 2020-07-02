大同爆發經營權之爭，儘管公司派拿下9席董事大獲全勝，但市場派認為投票權遭到剝奪，影響股東權益。對此，經濟部表示，大同在30日股東會當天提交變更登記申請，但未附股東會議事錄，經濟部今（2）日正式發文，要求大同補件改選董事未附股東會的會議記錄，但據法規，變更登記須15天內提交，補件則無限期，給公司派不少緩衝時間。

大同公司派律師團獻策出奇招，30日股東會首開先例，引用企業併購法第27條規定，逕自判定市場派掌握的53.32％股權無表決權及投票權，導致改選結果一面倒，公司派以約42％股權一舉拿下6席董事、3席獨董，在爭議聲中保住經營權。

大同於股東會結束當天隨即向經濟部商業司辦理董事及獨董變更登記，但商業司今日以欠缺股東會改選會議紀錄為由，要求大同公司補件。

Ettoday報導，官員指出，大同為上市公司，運作要符合證交法，主管機關為金管會，後續在董監登記時才屬經濟部管轄，依法在股東會結束後15日內要送件進行董監登記。

(中時電子報)