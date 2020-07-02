風水輪流轉！前高雄市長韓國瑜被外界強力監督，如今代理市長楊明州上任，換藍營支持者挑毛病，1日一場大雨，民眾貼出積淹水照片，酸「代理市長晨會開完了？」高市水利局反批正在改善中，請勿淪為「報復性口水戰」。

韓國瑜任內，高雄愛河變色、下雨積水、路邊長草都遭大力抨擊，痛批他無心市政，如今代理市長楊明州上任，換藍營支持者睜大眼睛挑毛病，1日下午高雄大雨，臉書粉專「韓黑父母不崩潰」貼出仁武地區積淹水照片，強調他們沒雙標，「但為什麼現在都不罵市長了呢？」

網友質疑，當時累積雨量才29.5毫米，國道十號底下竟然就淹水至輪胎高度，「今天怎麼都沒人喊仁武阿鴻出來玩水？」、「代理市長你晨會開完了嗎？」感嘆韓國瑜走了，高雄的事情就變得不重要了。

高市水利局比對照片，找出積淹水地點是在大社區和平路一帶，該處是列管的易淹水點，主要積水原因是1日下午5點左右，10分鐘內14毫米短延時強降雨，宣洩不及造成道路側瞬間積水，等雨停後積水就消退了。

水利局強調，同樣位置去年719、今年522豪雨均有積淹水情形，日前已在該區域新建雨水下水道，正進行第二階段道路側溝排水系統改善，預計今年9月改善後可解決長久以來大社區和平路二段119巷口積淹水問題，「治水不會分藍綠，請民眾以正面角度監督，保持理性勿淪為報復性口水戰」。

(中時 )