「保險業保全理賠聯盟鏈」已正式上線試辦，民眾若同時持有多家保險公司保單，向聯盟鏈中任一家保險公司線上申請理賠服務或保全契約變更，其他業者將同步受理，民眾從此不需逐家遞出申請文件，讓民眾管理與規劃自身保險保障更快速、便利。

「保險業保全理賠聯盟鏈」目前共有11家產壽險公司參加，9家壽險、2家產險，包括台灣人壽、國泰人壽、中國人壽、南山人壽、新光人壽、富邦人壽、元大人壽、全球人壽、第一金人壽等及富邦產、國泰產等。依據「保險業申請業務試辦作業要點」之規定，自7月1日起上線先試辦6個月。

過去民眾若向多家保險公司投保，辦理理賠申請或契約變更時須逐家申請，在「保險業保全理賠聯盟鏈」上線後，民眾只需向任一家參與試辦的保險公司提出契約變更或理賠申請，並同意保險公司透過由中華民國人壽保險商業同業公會所建置的保險科技共享平台通報其他業者受理，即可同步啟動鏈中所有投保的保險公司之申請作業。由單一申請、文件共通的保險科技，大幅簡化民眾的申請流程，同時縮短理賠及保全服務申請準備時間，提升保險便民服務。

富邦產險表示，保險創新科技始終來自於提供客戶更便捷的保險服務體驗，今年在主管機關的大力整合支持下，富邦產險積極參與保險業第一個區塊鏈試辦，保戶在註冊富邦產險官網會員後即可辦理健康傷害險的保全與理賠線上申請。使用保全理賠聯盟鏈限20歲以上之自然人，此外，申辦保全服務須注意要、被保險人為同一人，理賠服務則需完成同意書及醫療單據的影像上傳，且於10個工作日內將紙本寄至富邦產險總公司。

富邦產險除了透過保險業務員向保戶介紹聯盟鏈功能外，也於官網保好康會員專區架設說明網頁，讓保戶更加了解聯盟鏈的特色與申請步驟。同時，在官網首頁亦設置線上服務一覽表，整合民眾常見需求分為保單、理賠、投保、繳費四大類，各項對應功能依序列出，讓民眾輕鬆點選即可迅速獲得所需資訊，線上就可以搞定保單大小事。

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