高雄1輛郵務車今（2）日早上執行公務時，郵差下車在前鎮區三多三路廣澤郵局處理郵務，車子未熄火、沒拔鑰匙，竟被不肖男子盯上，突然跳上車，將車劫走，警網獲報緊急展開圍捕，最後嫌犯駕車到4公里遠的鳳山行政中心對面超商，下車買飲料才步出門口，就當場被制伏，警方正在釐清犯案動機。

警方表示，當下警網獲報後，立即調派人力兵分多路圍捕，最後4名員警在超商門口將曾姓男子給逮補歸案，目前壓回前鎮分局了解案情。

(中時 )