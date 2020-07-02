高雄郵務車執勤未熄火被劫 嫌開4公里買飲料遭逮 13:102020/07/02 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄郵務車執勤未熄火被劫，嫌開4公里買飲料遭逮。（圖／柯宗緯翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄1輛郵務車今（2）日早上執行公務時，郵差下車在前鎮區三多三路廣澤郵局處理郵務，車子未熄火、沒拔鑰匙，竟被不肖男子盯上，突然跳上車，將車劫走，警網獲報緊急展開圍捕，最後嫌犯駕車到4公里遠的鳳山行政中心對面超商，下車買飲料才步出門口，就當場被制伏，警方正在釐清犯案動機。 警方表示，當下警網獲報後，立即調派人力兵分多路圍捕，最後4名員警在超商門口將曾姓男子給逮補歸案，目前壓回前鎮分局了解案情。 (中時 ) #高雄 #超商 #郵差 #男子 #門口 也許您會感興趣 社會熱門新聞 「自印」爺爺訃聞領互助金 時力廖郁賢：為何不能領？ - 社會 姐妹花賭局誰先搞上爸 姐竟成功還和父嘿咻數回合 - 社會 父重病！甜美女研究生「預支34萬聘金」 相戀5年男友秒甩 - 社會 男副連長愛慕女連長 夜襲寢室壓上身舌頭伸進去... - 社會 警政署長陳家欽遭徐國勇送辦 含4官警在內北檢直接簽結 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。