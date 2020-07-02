台南市警方日前從一起毒品案，意外看到吸毒的賴姓男子手機內有大量男、女童裸體影片，查出他疑似有戀童癖，利用手機網路遊戲變造虛假身分，結識兒童與少年，再以贈送遊戲點數等方式誘使其拍攝裸體影片，受害兒童遍布全台達30人，警方依照違反兒少性剝削防制條例移送臺南地檢署偵辦，檢方2日聲請羈押。

毒蟲疑戀童癖，網贈遊戲點數誘騙逾30男女童拍裸片。(程炳璋翻攝)

30多歲賴姓男子為警方逮獲的1名毒品成員，警員再檢視手機時，意外查獲賴男手機內有大量的未成年男女不雅影片與照片，訊問之下，才知道他透過手機包括「第五人格」、「極速領域」等網路遊戲，結識有遊戲的幼童玩家，再陸續加入line聊天軟體。

賴男在line內匿名「果果」、「咦呦嘿」、「小猪猪佩騎」、「老鼠♡大米」等可愛名字，偽裝成也是年齡相仿的「大姐姐」，取得對方信任，並以提供遊戲點數的方式，誘使男、女童同意拍攝提供裸胸或裸體照片與影片，儲存在自己手機內觀賞，警方從手機內查出受害者約達30人，遍布全台。

警方懷疑賴男有戀童癖，依照違反兒少性剝削防制條例移送臺南地檢署偵辦，檢察官訊問後，認被告犯罪嫌疑重大，並有湮滅證據或串證之虞，2日向法院聲請羈押禁見。

(中時 )