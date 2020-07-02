民進黨今將在立院臨時會中闖關農田水利法修法，由前民進黨中常委黃金春、前台南縣長蘇煥智等人所率領的反對派人士，今天號召上百位農民到立法院前抗議，黃金春痛批，自己過去都在對抗一黨獨大的國民黨，沒想到今天竟然要來抗爭曾支持的民進黨，可見權力使人腐化，民進黨跟共產黨根本沒兩樣。

反消滅水利會自救會今天上午號召上百位農民前往立法院群賢樓外抗議，總會長黃金春說，農田水利法是政府用來掠奪農民財產的惡法，通過後我國農業的灌溉系統恐全面癱瘓。

前台南縣長蘇煥智也說，本來立院要在下周一才進行農田水利法草案的審查，但現在卻突然變更議程，讓自救會有點措手不及趕在今天北上爭取權益，過去蔡英文總統曾表示絕對不會消滅水利會，但沒想到現在當選後第一件事就是先消滅水利會。

國民黨團總召林為洲表示，農田水利法的制定根本是侵犯人民團體以及農民的財產，在未經過大會決議的情況下，把財產收編等同是沒收，國民黨不但堅決反對，也會啟動釋憲程序。

林為洲強調，昨天的協商根本是民進黨自己在唱獨腳戲，國民黨不但拒簽協商結果，今天下午的表決也會全數投下反對票，同時將提出釋憲手段，來反制民進黨修惡法。

(中時 )