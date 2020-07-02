立法院臨時會今（2）日表決通過「前瞻計畫」後續4年4200億的預算籌編、及前期待編列的900億預算案。不過，加上此次4200億的前瞻預算案，政府自2016年起，特別預算舉債累計破兆元。

上午臨時會院會處理該預算案時，僅民眾黨立委投下反對票，國民黨包括兼任黨主席的江啟臣等人，都投下同意票，最後以95：4票的結果，確定通過總計5100億的預算案案，同意行政院辦理前瞻計畫後續4年預算籌編。

「前瞻計畫」為蔡政府2016年上任後，首個國家大型發展計畫，依《前瞻條例》規定，8年時間規劃投入總經費約8800億的特別預算，進行綠能建設、數位建設、水環境建設、軌道建設及城鄉建設。

綜合媒體報導，前瞻4200億元、新式戰機採購2472億元、振興紓困2100億元，加上今天通過的4200億元，特別預算舉債已達到1兆2972億多元。

(中時電子報)