66歲林姓婦人3月初在住家附近診所拔牙後傷口一直沒好，甚至還長出大肉芽，經診所轉介至豐原醫院牙科救治，醫師一問才知患者服用治療骨鬆藥物。豐原醫院牙科主任黃廷芳也表示，近2個月有5名患者因服用骨鬆藥物，造成拔牙後傷口遲遲無法癒合。

黃廷芳指出，台灣女性骨質疏鬆嚴重，一但跌倒，手、腳容易骨折，醫師普遍會開雙磷酸鹽藥物預防骨質疏鬆，每天或每周吃1次，或3個月施打1次、1年注射1針等治療，減少骨質流失，相對副作用則會造成低血鈣、嚴重皮膚感染及其他感染，也可能增加顎骨壞死。

林婦3月初曾施打雙磷酸鹽藥物治療骨質疏鬆，3月底拔牙後傷口遲遲沒好，甚至到5月初還長出很大包的肉芽。經診所轉介發現，患者拔牙處的骨顎壞死，連前後2顆牙齒也受到影響，因此立即作清創手術，傷口才慢慢癒合恢復。

黃廷芳也說，陸續幾名患者也因為服用骨鬆藥物沒事先告訴牙科醫師，導致拔牙後骨顎壞死情形，經由各診所轉介，接受手術清創治療後，目前傷口也都慢慢恢復中。

黃廷芳表示，拔牙患者約一周傷口就會癒合，服用雙磷酸鹽藥物則容易造成傷口癒合緩慢，甚至在治療期間還容易反覆出現傷口壞死情形。建議患者拔牙前，一定要先告知牙醫師有服用骨鬆藥物，或是在注射骨鬆藥前，先給牙科醫師評估，才能減少拔牙後顎骨壞死情形。

(中時 )