根據市場訊息，和碩(4938)旗下iPhone組裝廠上海昌碩已有3款iPhone 12新機在打樣，且每一款都有4G與5G兩個版本。法人分析，雖然預期iPhone 12出貨仍將延遲1個月至10月出貨，但上游的零組件和組裝廠拉貨動能不受Phone12延遲的影響，預期相關廠商7月營收將開始受惠新機拉貨動能。

和碩在本周的6月30日除息，今年配4.5元現金股利，以今天盤中65.2元計，填息尚未啟動。

和碩今年資本支出約3.5億美元 (約台幣105億元），公司自前年開始擴大海外布局，去年上半年印尼巴淡島順利產出，今年也選定越南投資，投資規模約1.5億元美元，明年上半年可望投產，同時評估印度設廠可能。

印尼巴淡島目前生產網通、IoT產品，而越南廠將不設限單一產品，看好越南因地緣跟中國相鄰，在產能、供應鏈相比巴淡島豐富，加上人力年輕化，未來將成重要生產據點，但產能規劃將配合客戶需求做適當移轉。

(時報資訊)