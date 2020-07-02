近期，大陸電商直播產業最引人注目的就是各地爭搶「直播第一城」這件事；其中，杭州跟廣州因各有人才、供應鏈優勢，因此在這場競爭中各領風騷，上海則憑藉出色的營商環境異軍突起。上海財經大學電子商務研究所執行所長崔麗麗表示，杭州出眾的原因是電商生態完整、直播發展較早；至於上海在新一輪電商平台競爭中具備較大優勢。

客觀來看，杭州、廣州兩城，在華東、華南兩大「直播軍團」中分別扮演著火車頭的角色；直播電商的核心是人、貨、場，兩座城市的資源優勢亦有所區別。

就人才來說，崔麗麗表示，杭州的電商生態比較完整，在直播方面發展較早；「早年在電商領域摸索、滾打的商家嗅覺非常靈敏，很早就轉向直播，有一定的先發優勢；另外，在政策環境上也相對靈活。」

以貨跟場景來看，廣州累積的經驗更加深厚，廣州的商業基因發達，具有供應鏈穩定高效的優勢。就有業者認為，廣州的「貨」有品牌和規模，「場」有政策和技術，該業者斷言，廣州3年內必成為大陸的直播電商之都。

值得注意的是，近期上海的電商直播人才落戶政策爭取到了李佳琦，再加上當紅明星企業拼多多坐陣，競爭電商第一城的野心不言而喻。崔麗麗認為，上海不僅關注直播領域，更關注線上新經濟發展；因此，綜合營商環境出色、消費場景豐富、產業基礎深厚，上海在新一輪電商平台競爭中具備良好優勢。

崔麗麗預言，畢竟落戶門檻較高，上海在人才吸引方面也有天然優勢，此次李佳琦透過特殊人才通道落戶，將會造成一股示範效應。

(旺報 )