上半季落後集團統一獅與富邦悍將對戰，兩隊雖與戰績龍頭有段差距，不過仍力求不當墊底，富邦悍將陷入5連敗低潮，是他們本季最長連敗，派出狀況頗有起伏的江國豪先發，對上目前戰績3連勝的統一獅，由江辰晏迎戰，兩人先發近2場都吞敗。

富邦悍將自從「胡金龍事件」後就連敗不止，目前已吞5連敗，是球隊本季最慘，派出江國豪出征，他今年先發7場拿下3勝4敗，其中對上統一獅5場，拿下3連勝後近2場都吞敗，對戰自責分率6.00，江國豪近況略有起伏，要重整旗鼓為球隊止敗。

而江辰晏與江國豪雷同，近2戰先發也吞敗，不過他本季對悍將投特別好，對決2場都拿勝，對戰自責分率僅有1.50。值得注意的是，江辰晏上一場先發對上中信兄弟，單場被擊出5支全壘打，破聯盟記錄，當時是否影響到自信，還要看今天投球狀況。

此外，目前統一獅勢不可擋，外野三帥蘇智傑、陳傑憲、林安可幾乎霸佔所有打擊排行榜，其中全壘打王獎項由蘇智傑與林安可以18轟並列，兩人是否繼續轟下去值得期待。

(中時 )