北市大同區重慶北路3段今上午發生公車擦撞86歲婦人致死。羅姓公車司機駕車行經行人穿越道未減速慢行，車頭右前方碰撞婦人，婦人經送醫搶救2個多小時後仍宣告不治。

45歲羅姓公車司機，今天上午8點39分從重慶北路3段北往南方向，行經伊寧街路口，未注意86歲婦人正要穿越馬路，在行人穿越道上撞擊婦人，婦人當場昏迷不醒失去意識，公車隨即停車，車上熱心民眾紛紛下車幫忙報案，站在路中幫倒地婦人撐傘擋太陽。

黃姓婦人的家屬表示，老婦平時都會早上出門買菜，不確定案發時是否要返家。至於案發時的燈號，警方正調閱公車行車紀錄記釐清。警方表示，不管交通號誌燈號，老婦走在行人穿越道上都可優先通行，公車的肇事責任較高，黃婦上午10點41分宣告不治。

警方表示，由於路口監視器距離太遠，尚無法確定婦人是否因年事已高，過馬路速度緩慢，導致燈號由綠燈變紅燈，現已調閱公車上的錄影畫面，釐清車禍發生過程。

(中時 )