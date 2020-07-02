白冰冰女兒白曉燕於1997年遭陳進興等3嫌綁架撕票，為台灣司法史上最重大刑案之一，如今時光飛逝已過23年，昨天剛好是白曉燕40歲冥誕，白冰冰在臉書回憶昔日母女情，並感嘆：「曉燕離開媽媽23年了！驀然驚覺妳已經40歲了」。

白冰冰臉書曬出與女兒白曉燕合照，回想起40年前剖腹生下她，當時聽到微弱哭聲竄進耳邊時，安心之餘竟昏死過去，而自幼體弱多病的白曉燕，雖然多次從鬼門關搶救回來，但卻在17歲時慘遭撕票，母女就此天人永隔，這也是白冰冰心中最疼與最痛的那塊，事隔多年仍忘不了白曉燕的笑與淚，而她允諾在有生之年，會努力做應該做的事，給予所有需要的人協助，最後不忘感性告白：「曉燕在天之靈，保佑媽媽一切得以順暢！媽媽愛妳」。

對白曉燕的思念之情讓人為之鼻酸，許多網友也紛紛留言打氣：「冰冰姊加油，那種心痛我能夠理解，再久都無法忘記」、「曉燕能有妳這個好媽媽，她在天之靈一定會保佑妳」。

(中時電子報)