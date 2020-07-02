台中1名32歲父親，今年3月間將1歲多的幼子獨留在休旅車內的安全椅睡覺，沒想到安全座椅沒綁緊固定好，男童醒來後扭動身體，導致座椅傾斜，不幸被座椅上的安全帶活活勒死，案發後男童父親被依涉嫌過失致死罪起訴。
起訴書指出，這位父親為了安撫兒子儘快入睡，過去也常把兒子獨留在住家院子裡的休旅車內睡覺，雖然此案見男童睡著才離開，卻未全程陪伴以致鑄下大錯。
但法官考量這名父親坦承犯行，且妻子及其他家人都願意原諒，加上與公共利益無關，最終予以男童父親緩起訴。
(中時電子報)
台中1名32歲父親，今年3月間將1歲多的幼子獨留在休旅車內的安全椅睡覺，沒想到安全座椅沒綁緊固定好，男童醒來後扭動身體，導致座椅傾斜，不幸被座椅上的安全帶活活勒死，案發後男童父親被依涉嫌過失致死罪起訴。
起訴書指出，這位父親為了安撫兒子儘快入睡，過去也常把兒子獨留在住家院子裡的休旅車內睡覺，雖然此案見男童睡著才離開，卻未全程陪伴以致鑄下大錯。
但法官考量這名父親坦承犯行，且妻子及其他家人都願意原諒，加上與公共利益無關，最終予以男童父親緩起訴。
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