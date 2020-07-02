由巨大（9921）集團砸重金打造、全球第一座結合互動科技與工藝美學的「自行車文化探索館」，今（2）日由巨大集團創辦人劉金標正式揭幕啟用，為台灣自行車產業帶來新起點與正面意義，預計第四季正式對外開放，每年預期可吸引10萬的參訪人次。

巨大股價今日盤中站上279元、漲幅達2.76%，續創波段新高。

「讓全世界的人都能真正透過體驗，而愛上自行車騎行！」談到打造自行車文化探索館的初心，熱愛自行車運動的劉金標眼中閃耀著光芒地說，「期望台灣成為全世界心目中最棒的自行車島，讓人們想到自行車就想到台灣」，絕對是這位為台灣自行車產業打拚將近五十年代表人物心中的最大願望。

自行車文化探索館內展區聚焦自行車歷史、台灣產業聚落發展、文化、科學、公路競賽、登山車、城市環境等內容，具象傳遞自行車的各式樣貌，為一演繹自行車新文化與生活提案之全新場域。

此外，建築外觀獨特的圓弧造型及流動線條，傳遞自行車的速度與自由感，勢必成為最吸睛的打卡熱點，也預計吸引來自全球的單車愛好者與一般民眾朝聖，透過體驗自行車不同的生活歷程，擁有更幸福、更健康、更環保的人生。

自行車文化探索館展廳，由1817年第一輛具轉向功能的雙輪車為開端，結合互動科技與工藝美學，自200多年的自行車歷史與文化談起。循序漸進的故事軸設計讓民眾認識自行車的多元樣貌與知識，並透過不一樣的探索旅程體驗自行車文化的不凡魅力與視野。

(工商 )