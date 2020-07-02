警方2月獲報後，查獲莊姓收水幹部、收簿手及提領車手等共計14人至案。（民眾提供／盧金足台中傳真）

複合式手法雖老梗，詐騙集團3天內狂詐老婦109萬。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方查獲車手、收簿手、詐騙人頭帳戶犯嫌等5名犯嫌到案，初步清查被害人約80人，詐騙金額達500萬元。（民眾提供／盧金足台中傳真）

在彰化縣開設中古車行的30歲莊男，疑因疫情期間等因素，生意欠佳，開始將中古車行當成詐騙集交付贓款的集散地，牟取不法暴利，警方2月獲報後，查獲莊姓收水幹部、收簿手及提領車手等共計14人至案，被害人約80人，詐騙金額達500萬元，其中一名6旬婦人，只因接到一通「你多領了補助款」一通電話，3天內被詐騙老本109萬元。警詢後全案依涉嫌《詐欺及洗錢防制法》等罪嫌分別移請台中地檢署及彰化地檢署偵辦。

刑事警察局偵第六大隊第四隊隊長許忠彥一日表示，2月間接獲情資表示，彰化縣和美地區有詐欺集團以中古車行作為據點，藉以牟取不法暴利，經分析相關資料掌握犯嫌身分後

，報請彰化地檢署指揮偵辦，並會同彰化縣警察局刑警大隊於彰化地區陸續查獲30歲莊姓收水幹部、收簿手及提領車手等9名犯嫌到案。

另再針對該集團廖姓幹部深入追查，發現廖嫌另指揮其他車手提領贓款，由台中地檢署指揮偵辦，會同台中市府警察局第二分局陸續於台中地區查獲車手、收簿手、詐騙人頭帳戶犯嫌等5名犯嫌到案，共計查獲14人到案，初步清查被害人約80人，詐騙金額達500萬元。

經專案小組深入調查發現，該集團為了提高詐騙成功率，使用「假冒公務機關」、「猜猜我是誰」及「解除分期付款」等複合式詐騙手法，誆騙較無戒心之民眾上當。

專案小組也發現該集團以莊姓主嫌經營的中古車行為據點吸收年輕無業民眾擔任取款車手，只要旗下車手提取贓款，均以該車行做為交付贓款之地點，經警方長達4個月偵辦，終於澈底瓦解該集團。

詐騙手法雖然已是流行多年的老梗，卻依舊有民眾信以為真，其中有名60多歲的婦人，該集團以「假冒公務機關」的手法詐騙達109萬元，電話中婦人表示，「你多領補助款」、「你涉及洗錢」， 結果從冒充的中央健保局、警察、檢察官等人接續來電。

造成該名婦人心急不已，聽從詐騙集團指示，3天內被騙了109萬，首次面交被詐騙60萬，其他兩次都用匯款。

許忠彥表示，民眾如接到來路不明的可疑電話，請務必先向親友或是撥打165反詐騙諮詢專線求證，以免成為詐欺集團的受害者；另外時序已進入暑假期間，提醒青少年打工或求職時應詳加了解工作內容，以免遭到詐欺集團利用淪為車手或人頭帳戶，得不償失。

(中時 )