販毒集團將毒品以大陸茶葉包裝掩飾。（袁庭堯攝）

「日翔12號」4月11日時就曾在高雄港外海失去動力，當時海巡人員就懷疑該船距離目的地太遠，提出質疑。（海巡署提供／袁庭堯高雄傳真）

「日翔12號」4月18日運毒行經巴士海峽時翻船。（袁庭堯攝）

海巡人員在船艙內起出573.9公斤安非他命及126公斤K他命。（海巡署提供／袁庭堯高雄傳真）

澎湖籍觀光娛樂船「日翔12號」4月18日在巴士海峽翻覆，遭海巡署查獲700多公斤、市值30億元毒品。海巡更與檢警合作，啟動溯源行動，調閱全台監視器後，成功逮獲運毒船長、仲介、接貨人，但貨主及押貨人仍在逃，全案將持續深入追查。

海巡署表示，「日翔12號」4月11日時就曾在高雄港外海失去動力，當時海巡署接到求救訊息趕往救援，發現該船距離目的地馬公港將近百浬，還問船長李靜通及另一男子「怎麼跑這麼遠啊？」，卻沒有釣客也沒有漁獲，同時有很多油桶，研判此船有運毒嫌疑，拖回高雄港後開始暗中監控。

順利修復後的「日翔12號」，4月14日駛離高雄港，於15日上午再度抵達公海，與運毒母船接頭、收取毒品後藏放於船艙內。18日行經巴士海峽時，因載重不均、海象不佳翻覆，船上人員疑似由販毒集團掩護接應離開，船隻則漂流至恆春後壁湖外海3浬處。

專案小組全程監控，以救難名義掩護先將船隻拖回後壁湖漁港後，在該船船艙內起出573.9公斤安非他命及126公斤K他命。當時，海巡人員也同步在附近海域搜尋，用電腦系統估算毒品可能漂流方向，還動用無人機加入搜索，另外在海上找到8.6公斤安非他命及52.7公斤K他命，不排除已有毒品沈入大海。

此次行動，檢、海巡、警三方總計查獲安非他命582.5公斤、K他命178.7公斤，共計761.2公斤。若以現今市值換算，總價超過30億元。

檢方查出，船長李靜通、運輸仲介許利發與接貨人莊永智、李姓貨主與不詳的「貨主」等人共組運毒集團。李姓貨主先分別支付50萬元、180萬元給李靜通與莊永智，李靜通負責駕船接駁毒品，再透過防水包裝、海上丟包的方式將毒品轉交給李姓貨主。

專案小組也委請警方協助，調閱全台上千支監視器及相關通聯紀錄，於4、5月間成功逮捕李靜通、許利發、莊永智3人到案。3人因涉嫌重大且有勾串共犯之虞，檢方均向法院聲請羈押禁見獲准。李姓貨主及張姓押貨人目前仍在逃，全案將持續深入追查。

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(中時 )