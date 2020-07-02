北科大講座教授姚立德（左）與修課學生合影。(北科大提供／李侑珊台北傳真)

北科大工設系學生葉紫彤（中）等人說明團隊自創戲偶的設計理念。 (北科大提供／李侑珊台北傳真)

北科大與霹靂合作通識課程，帶領學生認識偶頭製作過程。（霹靂提供／李侑珊台北傳真）

布袋戲擁有大批戲迷，並且交通大學與台灣師範大學等校皆設有學生社團，而台北科技大學則攜手霹靂布袋戲多媒體，直接將布袋戲開為通識課「創新思考」，引領學生認識布袋戲發展史，更讓修課學生DIY獨一無二的戲偶人物設定與故事。

北科大昨日舉辦「創新思考」通識課發表會，讓修課學生展現布袋戲學習成果。

北科大光電工程系大二生李浩寬等人創作角色「李子娜」，獲最佳人物設定獎。團隊用韓風平眉傳達女性柔美氣質，並用玫瑰編髮營造打鬥過程中秀髮綻放的效果。

李浩寬表示，他參考日本動漫找到戲偶人物設定及命名靈感，也體驗到一尊戲偶從無到有創作不易，光是偶頭的彩妝、髮型，團隊就花了3個禮拜合力打造。

北科大工業設計系大一馬來西亞僑生林美潔表示，以前從未看過布袋戲，在故鄉馬來西亞有皮影戲，但那樣的傳統技藝離年輕人頗遠。這學期選修「創新思考」課程後，才得以接觸到台灣傳統布袋戲；不僅認識了布袋戲的歷史，更和同學分工合作，從偶頭彩妝到替它接上身體，深度體驗台灣傳統文化。

北科大工業設計系大一生葉紫彤則說，親戚也是布袋戲迷，但自己原本對布袋戲的印象是粗糙甚至帶點恐怖；修習此課後，發現布袋戲原來還有動畫、特效，精彩的武戲、感情戲，深感工業設計所學與傳統布袋戲有很大的合作空間，一掃刻板印象。

促成此次教學合作的推手、北科大講座教授姚立德，特別引用霹靂布袋戲首席男主角素還真的出場詩：「半神半聖亦半仙，全儒全道是全賢；腦中真書藏萬卷，掌握文武半邊天。」

姚立德解釋，前兩句就是典型的跨域整合，也是這一門課的基本精神，第四句中的文就是理論，武就是實作，「掌握文武半邊天」便是北科大對同學的期待，兼重理論和實作才能縱橫天下。他希望透過多元的課程設計、跨域合作，結合台灣揚名國際的文化國粹，帶給同學更多元的刺激，觸發更豐富的創意思考。

霹靂國際多媒體總經理黃亮勛說，霹靂期許能夠撒下布袋戲文化的種子，首度與北科大合作通識課程，帶入了布袋戲的實作、觀念以及歷史，透過創新與傳統的激盪，一起探討新世代布袋戲的樣貌。在本學期的八堂課裡，看著同學們從人物設定到製作戲偶，各個細節上都頗用心，大家的創意想法令人耳目一新。希望未來能讓更多年輕學子認識與愛上布袋戲文化，從中培育發掘具有潛力的人才。

(旺報 )