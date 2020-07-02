不滿司法不公，多次在博愛特區放鞭炮，甚至曾開車衝撞總統府的鄒木樹，5月19日晚間帶著煙火，騎車出現在寶慶路、懷寧街口，準備向總統府前進，警方依恐嚇公眾罪移送台北地檢署，檢方偵查認為鄒沒有致生危害於公共安全的行為，2日處分不起訴。

現年70歲的鄒木樹，總統就職日前就曾多次打電話給一些政府機關，表示最近會再到總統府附近抗議，5月16日更告知台北市介壽路派出所長520「會有大動作」。

5月19日晚間，鄒男被發現騎著機車出現在懷寧街、寶慶路口，因行跡可疑遭員警攔下，並徵得鄒男同意進行搜索，當場搜到含有引線的改造炮竹3盒、點火器1支，之後又鄒男在警方帶他回家取氣喘藥時，又主動交出2盒炮竹，被依涉犯恐嚇公眾罪移送。

鄒木樹在檢方偵查時辯稱，他打電話到派出所說「有大動作」，是想放煙火慶祝總統連任，打算先在228公園內睡一個晚上後，待就職典禮開始時，在公園內施放煙火，他從苗栗通霄買來的煙火，沒經過改裝，只是怕散落才通通綁在一起，純粹只是為了慶祝。

檢方認為，鄒木樹只說在520會有大動作，並沒有內容是加害生命、身體、財產的事恐嚇不特定人或多數人，沒有致生危害公共安全的行為，而且自願同意警方搜索，行為固不足取，卻不符恐嚇公眾罪的構成要件，因此將鄒不起訴。

(中時 )