《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（2）日的國際新聞重點。

【1】俄公投結果出爐 77％選民支持普丁做到2036年

根據俄羅斯修憲公投結果顯示，對於現任總統普丁的任期延長獲得俄羅斯選民壓倒性支持，有77%選民同意普丁任期延長至2036年，替他再次參選合法化鋪路，但反對者批評這項公投結果其實是大規模造假出來的。

【2】火速反制香港國安法 美眾議一致通過香港自治法案

美國眾院1日一致通過針對香港國安法的制裁議案「香港自治法案」（Hong Kong Autonomy Act），以懲罰北京實施還不到24小時的香港國安法。

【3】帶頭封殺陸 印度總理莫迪關閉微博帳號

印度與大陸關係惡化，繼封殺包括抖音、微信在內等59款大陸社交軟體後，印度總理莫迪（Narendra Modi）1日也刪光官方微博帳號上的所有貼文、照片及評論， 2日帳號也已經呈現關閉狀態，形同帶頭封殺微博。

【4】波頓計劃疫情後訪台 盼與蔡總統會面

前白宮國安顧問波頓向來友台，過去曾多次訪台並呼籲美國外交承認台灣。波頓2日透露，他原先春天訪台計畫被疫情打亂，盼之後能再次訪問台灣，與總統蔡英文及久未碰面友人會面。

【5】川普批准從德國撤軍9500人

美國國防部6月30日表示，川普總統已批准一項9500名駐德美軍的移防計畫，此舉將增強對俄羅斯的威懾，鞏固北大西洋公約組織實力，安撫盟友，並提高美國的戰略彈性和駐歐美軍機動性。

(中時電子報)