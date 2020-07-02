三倍券開放紙本預約、數位綁定，2天下來搶紙本券的民眾居多，數位券比例直直落。經濟部次長林全能說，明後天就會召集「數位業者」討論是否還有下一波新的優惠出來，他也要民眾放心「不要以為第一波完就沒有」。

政府大力推銷數位消費，但三倍券2天搶購，卻呈現紙本數位失衡的情況，紙本券強者衡強。行政院發言人丁怡銘表示，到今天上午9點，已有約192萬人買到三倍券，包括118萬人選擇紙本券，74萬人選擇數位券，已有4成人以數位領券，也是推動數位化「滿成功」的方式。

丁怡銘說，紙本因有限制是在7天內預約，且只能到晚上10點，所以本來就會有比較高的搶購熱潮，且超商事務機在這波口罩領售時很方便，所以利用的機會高，政院也「樂觀其成」，因為如果大部份要領紙本券的人都去超商預約，也可有效降低郵局15日換購時的壓力，已做到「好領」的部分，7天後還有一周的時間可讓民眾綁定數位券，所以還要再觀察這幾天的數據，「再看紙本券是否加印」。

林全能則說，昨天民眾趕最去搶早數位回饋，已「達到當時想像要促進數位的效果」，還會邀請數位業者討論是否還有下一波新的優惠出來，「不要以為第一波完就沒有」。

林全能表示，昨天三倍券預定綁定反應熱烈，今天中小企業處同仁已一一致電「數位業者」明、後天將召集討論，數位業者不是只有官股跟郵局，民間業者包括信用卡，行動支付、電子票券都也一一做會討論 ，不希望促成更好的優惠方式。

(中時 )