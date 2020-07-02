美國電動車大廠特斯拉（Tesla）股價再衝高，1日盤中大漲5%，創下每股1135美元歷史新高價，推升公司市值逼近2100億美元，超越了豐田汽車，成為全球市值最高的汽車製造商。

儘管後來漲幅收斂，但特斯拉收盤仍大漲3.69%，每股報價1119.63美元。根據外媒估算，特斯拉市值已來到2077億美元，超越豐田汽車的2042億美元。

綜合媒體報導，特斯拉在10年前IPO時，發行價只有17美元，上市當天收盤為23.89美元。這意味著，如果有人幸運在10年前以發行價購買特斯拉股票，如今已擁有64倍的收益。

特斯拉股價狂飆，也讓創辦人兼執行長的馬斯克身價水漲船高。根據富比世實時富豪榜排名統計，馬斯克身價已達到446億美元，超越馬雲，排在第22位。

特斯拉大股東、美國傳奇投資人Ron Baron上月初接受媒體採訪時表示，看好特斯拉股價在5年內漲到3000美元，希望自己有更多的錢去購買特斯拉更多的股票。

(中時電子報)