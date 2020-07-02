桃園市議員王浩宇今（2）日才說柯文哲失言，恐會拖累吳益政高雄補選，接著又PO文指出最新民調，柯文哲只剩47.9%信任指數，在台灣主要政治人物中已是敬陪末座，問「你，還信任柯文哲嗎？」並分析柯文哲流失的選票。

王浩宇指出，從年齡來看，柯文哲在年輕選票過去非常有優勢，但最新數據顯示，除在50歲以上族群認同度持續低迷外，就連20~39歲信任度也已經低於蔡英文、賴清德、鄭文燦，顯示柯文哲必須努力挽回年輕人信心。

從區域來看，柯文哲在台北市、高屏、雲嘉南信任度都不佳，較有優勢的是宜花東離島、中彰投、桃竹苗，王浩宇指出，執政的台北市民對他表現不是非常滿意，應更認真努力在市政上，否則黃珊珊要怎麼順利接棒？

從教育程度分析，學歷越高的民眾越支持柯文哲，越低的民眾越不支持柯文哲，柯文哲的支持者，「最普遍的形象是高學歷的年輕男性」。

最後王浩宇根據統獨光譜，認為深綠、獨派的選民已經非常討厭柯文哲，現階段最支持他的族群是中間偏藍的族群，顯示民眾黨確實有實力侵蝕國民黨的基本盤，未來將與國民黨產生競爭，這對台灣不見得是壞事。