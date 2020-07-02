全新的機身顏色，在外觀上更有辨識度，是不少消費者選擇購機時的考量條件之一。而三星(Samsung)被推測有可能在 8 月份舉辦新機發表會，預料推出 2020 年下半年的旗艦機種 Galaxy Note 20 系列(也可能其他可折疊螢幕手機也有望同台發表)，其中先前傳出三星將慧打造全新的神秘銅色款，已提前在官網上曝光，一解星粉的相思。

三星俄羅斯官網上意外提前曝光了 Galaxy Note 20 系列的圖片，且被知名爆料達人之一 Max Weinbach (@MaxWinebach)在 Twitter 上曝光，引起不少追蹤他的網友熱議。由曝光的官方圖片來看，不僅機身採用了銅色色調，搭配的 S Pen 也採用同樣色調，非常具有一體性。爆料人指出這一款機身顏色被稱為「mystic bronze」(神秘青銅色)，而有網友吐槽事實上三星在 Galaxy Note 9 就推出過類似顏色，且稱為 copper (銅色)應該沿用銅色的名稱即可，不過爆料者馬上回應，指出正式命名不會如他所願，就是叫「mystic bronze」。

Samsung accidently posted the Note20 Ultra in Mystic Bronze on their Russian website. It looks great! pic.twitter.com/irRWVHLq5e — Max Weinbach (@MaxWinebach) July 1, 2020

nah it's bronze — Max Weinbach (@MaxWinebach) July 1, 2020

It's matte! — Max Weinbach (@MaxWinebach) July 1, 2020

整理網友與爆料者之間的留言互動，這一款神秘青銅色的 Galaxy Note 20，可能看來屬於啞光色澤，也被爆料者證實。也就是說，相比亮面設計來說，較沒有那麼亮、反射幅度較低，也有可能比較不會沾上指紋，影響了整體手機的美感。

預計三星 Galaxy Note 20 系列對比 Galaxy S20 系列可能會有不少規格與性能上的提升，處理器可能改為高通 Snapdragon 865+、與 Exynos 992 的搭配；1億畫素相機可能僅在高階款式中納入，且取消100倍變焦的功能。預料 120Hz 螢幕更新率也只有高階款支援，為讓兩款 Galaxy Note 20 手機的規格差距更大，能拉出更大的價位差。預料三星有機會在 8月份以純線上的方式舉辦 Galaxy Note 20 系列發表會，屆時 Galaxy Fold 2、Galaxy Z Flip 5G 版，還有 Galaxy Watch 3 等新品，也有望一起發表。

(科技)