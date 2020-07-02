An adult Website is offering to ‘ease the looming frustrations’ of NBA players in the Orlando bubble pic.twitter.com/vqv8jonsTf — Adam Zagoria (@AdamZagoria) July 2, 2020

為了搶搭這次NBA在奧蘭多迪士尼世界復賽風潮，成人網站當然也想賺到這些NBA球員或教練的錢，根據《紐約時報》特約記者薩戈瑞亞2日爆料，已有1家成人網站把歪主意動到NBA球員火球員身上，願替這批復賽球員或教練提供女模上門「服務」。

根據薩戈瑞亞提供的簡訊內容，目前這個叫做「Cams.com」成人網站，願意提供即將面臨復賽封閉3個月的NBA球員與教練，應有的VIP等級服務，讓這些球員與教練在感到寂寞，或在重大賽事前夕，提供他們一些額外的「動力」。

這個成人網站甚至刻意強調，他們的女模特兒可以提供一整天24小時服務，至於服務內容包含陪伴、有趣的對話、性感的脫衣舞表演與其他相關服務，也許大部分的球員或教練都可能比較需要「其他相關服務」，也就是性愛服務才對。

但這個成人網站恐怕只想搞搞噱頭罷了，畢竟NBA在這次復賽期間，將打造嚴格的封閉管制環境，想讓女模特兒偷偷進入球員或教練住宿酒店或比賽場館，簡直是不可能的任務，就算這些球員或教練再怎麼飢渴，也不可能輕易嘗試吧！

(中時 )