記憶體族群南亞科(2408)、華邦電(2344)、創見(2451)今日除息，分別配息1.49728963元、0.1元、4.5元，今日開盤參考價分別為59.5元、13.45元、69元，早盤股價除華邦電開低外，其餘開高，隨後華邦電震盪整理約15分鐘後，順利翻漲至13.6元，逆轉勝率先填息達陣，南亞科盤中一度達60.8元、漲1.3元，填息率達86.82%，創見達70.2元、漲1.2元，填息率約27%，填息行情不差。

南亞科總經理李培瑛日前表示，雖新冠疫情衝擊手機市場需求，打壓DRAM市場現貨價格，惟居家上班與線上教學、購物等遠端應用帶動雲端、網通等需求強勁，支撐DRAM價格回穩，且遠端等需求可望延續至第3季，他預期，若疫情未再復燃，第3季DRAM合約價仍有機會走揚，且長期來看，DRAM是各項電子產品的關鍵零組件，應用會持續成長，產業長期發展健康。華邦電董事長焦佑鈞則指出，下半年各國政府競相推出景氣刺激方案，預期只要疫情持續和緩，下半年營運抱持審慎不悲觀的看法。另外，美光最新公布第三季營收與獲利高於市場預測，也增添了市場信心，美光執行長Sanjay Mehrotra預期，資料中心、智慧手機和其他消費者終端產品的銷售將持續改善。

但另一方面，外資大摩最新報告卻提出保守看待下半年記憶體價格走勢的不同看法。大摩指出，由需求面觀察，消費性電子領域仍受到新冠疫情導致需求不佳，並衝擊利基型DRAM市場，預估下半年利基型DRAM價格的跌幅將高於主流規格，第三季跌幅將達10%。此外，中國DRAM廠的競爭力亦逐步增強，包括在NOR Flash的布局也有明顯進展。大摩認為第三季價格將較二季持平，而第四季尚不明朗，並認為第四季NOR Flash價格上漲的空間相對有限，維持對南亞科、華邦電減碼評等。

(時報資訊)