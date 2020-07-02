封測廠南茂（8150）股東常會通過配息1.8元，1日以32元參考價除息交易，惟股價開高走低，終場下跌1.25％、陷貼息窘境。不過，法人看好第三季旺季營運動能回溫，今（2）日開高穩揚、重返填息路，最高上漲2.22％至32.3元，填息率約16.67％。

截至12點15分，南茂維持逾2％漲幅，於填息陸上緩步前行。三大法人近期持續偏空操作，上周合計賣超南茂4313張，本周迄今擴大賣超達8686張，其中以外資賣超8148張最多，加計上周共賣超1萬2236張，投信昨日亦賣超824張。

南茂2020年首季淡季不淡，稅後淨利7.12億元，季增34.48％、年增近2.68倍，每股盈餘（EPS）0.98元。5月自結合併營收17.89億元，月減3.51％、年增4.69％，改寫同期次高。累計1～5月合併營收92.3億元，年增19.4％，亦續創同期新高。

南茂董事長鄭世杰先前表示，居家隔離防疫措施帶動各項記憶體相關應用需求，將使南茂第二季記憶體封測營收持穩。不過，手機需求偏弱加上其他未確定因素干擾，將使驅動IC第封測需求衰退，預期第二季整體營收將較首季持平或下滑個位數百分比。

整體而言，受惠DRAM及NOR Flash等記憶體產品需求穩健，彌補電視及智慧型手機面板驅動IC需求的疲弱，使南茂第二季整體稼動率仍維持健康水準，預期上半年營運表現可望較去年同期明顯成長改善。

投顧法人認為，南茂5月營收表現符合預期，預估第二季營收將季減2％、年增12％，惟受稼動率下滑、新台幣強升等因素干擾，獲利估將出現雙位數「雙降」，每股盈餘估約0.77元，整體稼動率估落於76～79％。

展望後市，雖然現階段全球市場景氣狀況仍不明朗，但隨著5G新智慧型手機到來及面板價格止跌，南茂對下半年營運仍審慎樂觀看待。公司將持續擴展在工業自動化與家庭智能化趨勢下的車用與工規電子等利基市場，與新型智慧行動裝置的高成長市場規模。

投顧法人認為，隨著時序步入旺季，包括記憶體及驅動IC封測需求均將成長，並延續記憶體成長力道優於驅動IC態勢。其中，記憶體產品以DRAM需求能見度較高，Flash需求穩定維持高檔，其中NOR Flash需求將略優於NAND Flash。

至於第二季轉弱的驅動IC方面，投顧法人預期，平板、筆電等中尺寸面板驅動IC需求將相對趨緩，上半年去化庫存的電視等大尺寸面板驅動IC，隨著報價彈升，第三季需求可望緩步回升，手機等小尺寸面板驅動IC需求仍疲，預期將往後遞延。

整體而言，投顧法人預期南茂第三季旺季營運動能將回升，營收可望中個位數「雙升」，稼動率提升將帶動毛利率改善，帶動獲利雙位數「雙升」，成長動能可望優於營收。全年營收估維持雙位數成長，由於去年有處分易華電持股收益、墊高比較基期，獲利估小幅衰退。

投顧法人認為，南茂今年首季淡季不淡、第二季持平略降，第三季旺季將恢復成長，即使今年無業外處分利益挹注，全年獲利仍可望與去年相當，認為股價下檔風險有限、且本益比偏低，維持「買進」評等、目標價37元不變。

(時報資訊)