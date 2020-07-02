（高市府經發局高鎮遠副局長(左)及經濟部工業局林青嶔科長(右)，以3D懸浮投影，進行補助簽約及見證。圖／顏瑞田）

高雄市政府推動「高雄市體感科技園區計畫補助」，進年邁入第三年，3年來已經帶動產值超過16億元，高雄經發局2日舉辦「109年高雄體感科技補助簽約儀式暨執行說明會」，宣示計畫正式開跑，並與核定15案補助的企業簽約，總計補助金額逾5千萬元，預估可為高雄帶來超過1.3億元體感產值。

高雄經發局2日舉辦「109年高雄體感科技補助簽約儀式暨執行說明會」，經發局副局長高鎮遠指出，自從體感計畫開辦以來，高市府成立KOSMOS體感奇點，主動出擊，透過前店後廠的創業和輔導機制，讓許多廠商研發成果，陸續遍地開花。

高鎮遠表示，體感計畫執行3年來，累計核定補助83案、金額達3億7,203萬元，合計創造超過600個工作機會，更輔導業者從視聽娛樂，逐步拓展到運動、製造、觀光和醫療產業的應用，帶動產值逾16億元。

他指出，「體感科技，就是要讓大家有感」，因此，高市府將於下半年走出高雄，透過「體感重裝部隊」卡車，巡迴全台展演，讓更多民眾親自體驗何謂新興的體感科技，同時也持續洽詢國際合作，透過線上展覽、或會議方式宣傳，並且在雙十連假期間，規劃在高雄舉辦全台最大的體感互動嘉年華活動，讓大家一起見證體感科技的蛻變。

經濟部工業局電子資訊組科長林青嶔，2日也特地南下支持高雄體感產業發展計劃，他致詞時指出，高雄市政府自2018年獲選「體感科技基地－體感園區計畫」以來，積極輔導體感業者發展，並帶動傳產業者轉型。

林青嶔表示，今年雖受新冠肺炎影響，業界紛紛朝「零接觸」經濟發展，但在後疫情時代，除了零接觸之外，更應研發打造「全體驗」科技，讓世界看見高雄體感軟實力。

高雄經發局指出，今年體感計畫分有「主題應用型」、「推廣應用型」、以及「創業補助」等三大類，其中，「主題應用型」共6家申請，核定3案，包含5G多元應用平台、大型多人體感互動遊戲、以及MR混合實境劇院等。

「推廣應用型」則有39家申請核定10案，將應用於製造、觀光、營造及長照產業，推出互動導覽、作業訓練及健康促進等各式特色方案，而「創業補助」則限新創公司提案，計7家申請核定2案，包含新興的多人直播平台和認知互動發展遊戲等，內容相當多元。

(工商 )