移民署2日指出，為防堵逾期外籍人士成為防疫破口，配合防疫政策，4月時推動「逾期停留外來人口擴大自行到案專案」，至6月30日正式結束，總計有7617名逾期、行蹤不明的外籍人士到案，經查均未感染新冠肺炎，已安排這些人士儘快返國。

移民署表示，今年2月時，發現失聯移工確診（第32例）為避免逾期外籍人士持續在我國藏匿，造成防疫破口，移民署日前推動為期3個月的專案，採取「免收容、免管制、罰最低」等優惠，以柔性措施鼓勵逾期外籍人士自行到案。

移民署指出，專案期間查處逾期外籍人士計有7617人，其中自行到案者為4443人，以越南籍2075人、印尼籍1519人居多。無論是自行到案或被查獲到案的對象，都沒有確診肺炎的情形。

移民署署長邱豐光表示，未來將視國內外疫情及各國邊境管制狀況，推動各項專案持續查緝，同時也會積極推動修法，加重逾期相關罰則，並針對非法雇主及非法仲介加強取締，遏阻逾期外籍人士滯臺非法工作，以淨化社會治安。

(中時 )