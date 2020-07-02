美國新冠疫情近期日益嚴峻，新增確診自6月起從一度平穩又再次攀升，至今（2）日已有268萬人確診、12.8萬人死亡。根據約翰霍普金斯大學統計，美國7月1日單日新增確診數來到4.8萬，超過6月26日的4.5萬，再次創下單日確診新高。此外，專家警告本周末4日不僅是美國國慶日，加上許多現今開放恐太早的地方仍堅持重新開放，屆時大批人群外出交流與出遊，導致疫情的「完美風暴」即將來襲。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，疫情惡化也打亂了美國許多州內的重啟計畫，如人口最多的加州，許多餐廳與酒吧被迫保持關閉，德州宣布暫停重啟經濟計畫，同樣疫情轉為嚴峻的佛羅里達州官方已宣布禁止在酒吧喝酒，並關閉在邁阿密的海灘和公園。

報導指出，隨著美國國慶日即將於本周末登場，傳染科醫生警告，節慶與新冠疫情攀升撞期，可能釀成「完美風暴」，意味疫情可能會更加惡化。波士頓醫學中心的傳染病學家巴羅卡斯（Joshua Barocas）表示，「旅行、重新開放的結合形成了『完美風暴』，除了某些情況下重啟經濟還爲時過早，加上人們不一定遵循其中一些防疫指南」。

巴羅卡斯也表示，先前5月的陣亡將士紀念日後，人們開始恢復出遊，但隨後一些州的病例激增，從上周起顯示目前有37州新稱病例呈現上升趨勢。他表示，對於即將來到的周末感到十分擔憂，會見到相同的上升趨勢、相同的疫情曲線，不僅在當前處於攀升階段的地區，也包括早已經歷疫情高峰地區，以及尚未起伏波動等地區。

報導指出，由於全美新增病例持續上升，導致目前全美已有23州改變或暫停了重啟經濟計畫，其中酒吧更是管制焦點。

(中時電子報)