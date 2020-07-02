民進黨補選高雄市長參選人陳其邁近來在民調中大贏對手，2日拜票行程時，陳其邁反倒擔心大家覺得選情變化不大，投票率自然就會有些變化，跟實際投票出來的結果也會不一樣，因此他強調，8月15日才是最後一哩路，市政重開機是8月15號市長選舉最重要的意義。

陳其邁表示，民調是選舉的參考，也反映市民對於未來高雄市市長的期待，他們希望最後還是選民用選票來一票一票投出來，但也擔心，假如大家覺得選情變化不大，那投票率自然就會有些變化，跟實際投票出來的結果也會不一樣，因此希望大家都能夠出來投票。

陳其邁強調，因為高雄市最近2年內再加上8月15日就有4次的投票，大家也許會覺得6月6日投票完，8月15日的投票可能沒那麼重要，但是他相信8月15號是最後一哩路，不僅是6月6號罷免投票後，最重要是8月15日要選一個新市長，能夠立刻上工、立刻做事、立刻解決問題。

此外，新市長要能夠立刻讓經濟在中美貿易戰之後脫胎換骨，也希望能夠讓年輕的就業率提高，增加更多就業機會，尤其很多地包括橋頭科學園區這些重大的經濟建設都蓄勢待發，所以讓市政重開機，這是8月15日市長選舉最重要的意義。

陳其邁說，高雄市這一年多包括捷運、重大的經濟建設等等，確實是民眾認為市政要趕快重開機，要趕快來，有那麼多千頭萬緒的工作，他希望未來有機會擔任市長，2年的時間他當作4年用，一定要把相關建設，尤其是捷運興建，加速加快興建。

(中時 )