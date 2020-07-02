香港國安法實施首日，桃園市長鄭文燦表示，港版國安法通過後，影響的不只香港人，還有在香港的旅客，這對香港過去享有的言論自由，一定有很大的限制，也對台灣有影響。鄭文燦也說，台灣應該作為香港人另一個選項，不管是移居、投資、就學。

鄭文燦說，港版國安法通過以後，北京政府可以在港設置各種國安機構，影響的不只是香港人。旅客、外國人都會受到影響。他說，香港過去能夠享有的言論自由，一定受到很大的限制。

他又說，中國所宣稱的一國兩制，已經走到了終點。尤其是國安機構駐港以後，是朝向一國一制的方向發展，這對於香港人來說是直接的威脅。而香港人有很多反抗、抵抗的運動，也有些人想逃離香港，世界各國也在聲援香港。鄭強調，台灣應該作為香港人另外一個選擇的選項，不管是移居到台灣，或者在台灣投資、就學。而中央政府也有整套的措施，地方也歡迎香港的居民到來居住。

(中時 )