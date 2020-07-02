花蓮慈院生殖內分泌科及人工生殖協助試管嬰兒中心主任陳寶珠，幫助外國夫妻順利求子成功。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

一對外國夫妻結婚兩年，求子之路不順，先生經當地醫院檢查發現患有「染色體平衡易位」，易造成胚胎流產。經由3年的時間，花蓮慈濟醫院運用試管嬰兒的治療方法，成功將胚胎植回妻子的子宮，並在今年3月，順利產下「一心、一意」這對雙胞胎。

35歲的陳小姐，求子之路顛簸，結婚兩年無法自然受孕，期間經歷一次流產，加上家人不斷給予「傳宗接代」的壓力，2017年在朋友的推薦下，決定跨海來台求診慈濟醫院，專治不孕的婦產部生殖內分泌科及人工生殖協助試管嬰兒中心主任陳寶珠。

陳寶珠經諮詢了解夫妻不孕的情況表示，先生患有「染色體平衡易位」，容易導致不孕與習慣性流產，最好的治療方法是做試管嬰兒，加上胚胎切片進行遺傳篩檢，再將正常的胚胎植回子宮。

陳寶珠表示，人類的46個染色體，可平均配對成23對，經不同染色體其中一片段相互交換後，染色體總量沒有變化時，就是「染色體平衡易位」。一般患者沒有明顯特徵，只有在懷孕過程中，易發生習慣性流產，甚至不孕。

夫妻求子心切，相距千里也不辭辛勞往返，兩年內接受5次取卵手術，共取出33顆卵子。經胚胎著床前的染色體篩檢後，幸運篩檢出3顆染色體正常的胚胎，並在陳小姐身心極佳的狀態下植入，第一次植入就成功，夫妻當下相擁喜極而泣地說，「我們已經將孩子取好名字了，一心、一意」，並在3月時順利產下這對健康活潑的雙胞胎。

陳寶珠提醒民眾，不孕的因素非常複雜，應先諮詢專業婦產科生殖內分泌科及不孕症次專科醫師，進行詳細檢查，釐清不孕原因後，再加以治療改善，千萬不要亂信偏方，求子不成反而損害健康。

(中時 )