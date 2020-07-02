時序進入7月份，大部分的太陽能矽晶圓企業開工率普遍維持在高位，且對於上游矽料採購也相對積極，主要是受到部分太陽能電廠專案順延的影響，預估現階段帶來的需求還可以延續一至兩週以上。太陽能多晶的部分受到海外市場已逐步回溫來看，需求蠢蠢欲動，市場上整體看好，只需等待一個適當的刺激點。太陽能族群中，聯合再生(3576)、太極(4934)、元晶(6443)、茂迪(6244)及中美晶(5483)等個股今早股價偏多。

在太陽能電池片方面，據Energytrend分析，近期電池片算是一直維持穩定的狀態，整體價格市場維穩運行。一線電池片大廠公告7月份定價，報價維持不變，7月份訂單也陸續簽訂完畢。電池片價格保持在較窄價格區間，其中G1單晶電池片為0.79-0.8元/W，M6單晶電池片為0.8-0.82元/W。值得注意的是，相較5月份M6與G1電池片銷售量相近，自7月份起，M6的電池片需求量已超越G1，G1是否會在今年底退場，會是接下來市場觀察的重點。

至於太陽能模組，儘管全球海外市場已經開始復甦，但模組價格仍然持續緩跌，暫時未有止跌現象。6月底大陸公佈2020年太陽能競價專案25.97GW，入圍分佈式比例僅占1.3%，同時從近期公佈招標計畫來看，166已成下半年市場需求主流，180-210產品也進入終端市場需求行列，未來企業的訂單分化已越趨明顯。目前一線企業大致已敲定7月份的訂單，但二三線企業的訂單量仍然不穩，雖說近期市場上仍有遞延的專案作為支撐，但在整體產能過剩的形勢下，價格仍持續滑落。據Energytrend指出，325W-330W多晶模組海內外均價下調至1.39元/W和0.188美元/W，315W-320W單晶模組海內外均價下調至1.53元/W和0.190美元/W。

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