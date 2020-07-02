台積電(2330)等半導體廠積極導入自動化，帶旺智慧工廠設備廠—迅得(6438)業績，其今下半年及明年可望分別增加一家半導體晶圓廠客戶，受惠PCB及半導體客戶設備訂單攀升，今年及明年獲利可望逐年成長，今天盤中股價強攻漲停板。

迅得機械為智慧工廠生產設備廠，設備產品包括搬運、倉儲、物流等，台積電等半導體晶圓廠積極導入自動化，台積電日前宣布成功開發全球首創的「晶圓倉儲自動化搬運系統」，於2020年第1季在晶圓18A廠首先啟用，有效降低庫房員工每人每日95%搬運量，預計將於民國2021年底前陸續導入台灣廠區的12吋超大晶圓廠，看好半導體產業智慧製造商機，迅得開發以半導體廠為主的AMHS系列設備，並針對強調精度及機械手應用的晶圓搬運設備進行開發，希望擴大設備產品的深度，與日系廠商分食市場。

去年迅得半導體設備營收約3到4億元，約佔公司營收比重10%到15%，迅得機械預估，今年半導體設備營收可望拉升到6億元以上，佔公司營收比重可望近20%。

受到新冠肺炎疫情影響，迅得第1季合併營收6.46億元，年減18.72%，由於產品組合不錯，合併毛利率27.65%，僅年減0.13個百分點，稅後盈餘3357萬元，與去年同期持平，每股盈餘0.57元；不過3月起，大陸地區加速復工，PCB廠訂單強勁，迅得業績快速攀升，累計4月及5月合併營收5.97億元，迅得副董事長王年清表示，第2季獲利可望明顯優於第1季。

除現有客戶，迅得預計今下半年及明年可望分別增加一家半導體晶圓廠客戶，隨著兩家晶圓廠訂單可望到手，明年半導體設備佔比將進一步拉升到30%，公司目標是3年內(2022年)半導體佔營收比重達40%到50%，成為推升獲利成長的主要動能。

王年清表示，今下半年看起來不會太差，目前公司營運以提升毛利率及獲利為目標，今年獲利有機會重回2018年水準，明年業績亦可望比今年好。

(時報資訊)