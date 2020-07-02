日月光投控（3711）對今年營運維持成長展望不變，美系外資看好在5G及遊戲機應用晶片封測訂單帶動下，第三季旺季營收可望顯著成長。日月光投控今（2）日股價開高後放量開飆，午盤後飆升7.06％至72.8元，創3月初以來4個月波段高點。

日月光投控2020年首季營運淡季不淡，歸屬母公司稅後淨利38.98億元，季減38.92％、年增達90.83％，每股盈餘（EPS）0.92元。5月自結合併營收357.88億元，月增1.37％、年增達18.83％。累計1～5月合併營收1684.48億元，年增13.79％，雙雙續創同期新高。

日月光投控預期，第二季封測業務營收及毛利率將與去年第三季679.01億元、21.7％相當，電子代工營收及營益率將優於去年首季349.59億元、2.1％。法人推估，日月光投控第二季集團合併營收可望「雙升」站回千億元之上，估季增高個位數百分比、年增約15％。

日月光投控執行長吳田玉表示，集團上半年營運表現優於預期，下半年短線儘管有些不確定性，但由於客戶需求強勁，對營運逐年成長信心不變，今年營運將較去年成長。集團亦將持續超前部署，去年資本支出逆勢加碼，今年仍將維持與去年相當規模。

美系外資出具報告，認為日月光投控受惠5G及遊戲機應用晶片封測訂單需求帶動，第三季旺季營運可望顯著成長、估季增逾15％。其中，封測業務估季增6～8％，電子代工（EMS）業務則可望季增逾3成。

(時報資訊)