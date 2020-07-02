中坑國小畢業典禮展現馬術學習成果，由學弟妹擔任領馬者，讓學長姐騎馬登場。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

中坑國小13位畢業生騎馬登場。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

中坑國小第65屆畢業生馬術結業授證儀式。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

台中市共有5所公辦公營實驗學校，其中和平區中坑國小從2015年實施「創新混齡實驗教育計畫」，幫助在地兒童就近入學，校方更開設全國少見「馬術」課程。中坑國小2日舉行畢業典禮，師長們以馬毛、蹄鐵、南方松等，製作幸福馬蹄鐵獎盃，致贈給每位畢業生，盼望他們發揮「龍馬精神」，開創自己的未來。

中坑國小今日舉行畢業典禮，特別安排13位畢業生展現馬術教育的學習成果，由學弟妹擔任領馬者，讓學長姐騎馬登場，呈現團隊互助的「耶拿精神」，讓學生適性揚才、發展茁壯。活動精彩無比，來賓掌聲不斷。

教育局表示，校方採用德國教育家彼得森以混齡教學為主的「耶拿計畫」，透過在地課程和四元素活動，包括訓練學生和老師的對話交流、透過遊戲學習、走出教室體驗、以世界與在地文化融合的慶典教育，讓各年齡層學生共同上課，已被經濟合作暨發展組織認定是高度創新教學的教育系統。

中坑國小家長會長李家慶感謝在地企業先騰馬業與學校合作，讓小朋友有機會學習4年的馬學課程，除了學會騎馬技術，更讓每位學生透過照顧馬匹，體認尊重萬物的態度，培養團隊精神，是很好的生命教育。

「馬術課程是無法用言語表達的生命教育，與孩子相處的過程，也是生命影響生命的過程。」馬術教練陳一心說，小朋友剛來上課，常會害怕又想上馬體驗，過程中難免遇到馬兒有情緒或者身體狀況不佳等，這時引導孩子觀察動物，學習以同理心對待，後來都能與不同馬匹建立友誼和默契。

教育局說明，西方古代將鐵當做幸運物，蹄鐵形狀像彎月，象徵希臘神話的月神；中古世紀時，每當士兵騎馬前往戰場，送行人目送他們遠去後，看到地上的馬蹄痕跡，每個步伐都像是英文字母勝利的V，希望馬到成功、凱旋歸來，因此，蹄鐵就成為祝福的象徵。

教育局肯定中坑國小的教學方式，讓各年級的孩子共同學習，以合作共好的模式達到良性競爭；師長們以馬毛、用過的蹄鐵、南方松等，為畢業生精心製作幸福馬蹄鐵獎盃，極富創意且蘊涵畢業祝福，盼望他們發揮「龍馬精神」，開創自己的未來。

(中時 )