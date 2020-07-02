嘉義市長黃敏惠及借問站店家練習手語。（廖素慧攝）

現代人習慣衛星導航的科技生活，但導航也有出槌的時候，以前的人則是「路在嘴裡」，找路就問當地人就對了，嘉義市政府與在地特產店、便利商店、民宿飯店、旅行社合作設置28處「借問站」，讓遊客感受嘉義人的熱情。

市長黃敏惠說，嘉義人很打拼、很熱情，有情有義，借問站像是這個城市的觀光大使，今年又增加8處，總共有28處，不論外地遊客或在地人，只要開口「借問一下」，店家一定會熱情指引，說不定還有意外收穫，能更深入認識嘉義在地人文故事。

黃敏惠說，感謝所有借問站的夥伴在第一線宣傳嘉義市，每一個人、每個店家都是嘉義市的代言人與觀光大使，希望透過這樣溫暖且貼心的服務，圈住旅客的心，讓嘉義市的好被更多人看見，讓大家一來再來。

今年新增8處借問站有川流不息饌堂、松村鐵馬道餐飲店、舊時光新鮮事、卓武咖啡、博愛火雞哥、嘉大咖啡學園、統一超商嘉潭門市以及薈日文旅。

(中時 )