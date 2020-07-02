109學年度大學指定科目考試，將於7月3日至5日共3天舉行，由國立聯合大學承辦苗栗考區試務工作，苗栗考區總計385人報考，比108學年度的493名減少了108名考生，考場設在國立聯合大學，共12間試場。

苗栗考區考生可於7月2日下午3時至5時查看應試座位，但考生與家長均不得進入試場內，僅能於試場外查看座位安排。

苗栗考區總幹事、國立聯合大學副校長兼主任祕書張良漢提醒，考試當天手機絕對不可以隨身攜帶或放在抽屜裡。

進入試場後，除准考證及考試必用文具外，行動電話、具通訊功能之穿戴式裝置，包含智慧型手環、手錶及眼鏡等，及其它物品均應置於「臨時置物區」，最好把手機電池先拔掉或關機，以免發出聲響視同違規扣分。

如經發現置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶者，將依試場規則及違規處理辦法論處。此外，考試期間試場內開放使用冷氣。

配合防疫措施，每間試場人數由42人降為36人，考生應全面佩戴口罩、進考區量測體溫，且不開放陪考，因居家檢疫、隔離或社區監測檢測中，無法應試或無法完成應試者，將於7月20日至 22 日辦理補考。

相關防疫措施 及因應疫情之試場特別準則，皆會公告於大考中心網站（https：／／www.ceec.edu.tw）「最新訊息」及「指定科目考試專區」，請考生與家長留意與配合。

(中時 )