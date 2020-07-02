弘光科大陳伯元等5位學生替興安社區裝風力、太陽能混合發電機。（王文吉攝）

弘光科大學生替興安社區裝風力、太陽能混合發電機，與居民合影。（王文吉攝）

弘光科技大學善盡社會責任，去年在中部沿海13個機構裝設空汙監測設備，今年擴大服務，在沙鹿興安社區裝設40組省電的LED燈組，更在居民開闢的「綠光尋夢園」綠地，裝設2組風能、太陽能相互交替的發電設備，讓綠地名符其實變成環保公園，社區不必額外支付電費。

智慧科技學院院長黃文鑑表示，學校去年在沙鹿興安社區活動中心裝設空汙感測器，讓在地長輩隨時可獲知所處環境空氣品質，空汙嚴重時懂得避免戶外活動，同時舉辦環保、衛教講座，受到居民肯。今年擴大規模幫社區汰換老舊燈管，更換省電的LED燈組，並在社區的「綠光尋夢園」增設風力、太陽能相互替換的發電設備，也裝設LED燈，綠地變成環保公園。

2座風力、太陽能互換的發電設備啟用後，負責安裝的5位學生陳伯元、許証惟、曾允澤、温晨宇、林承穎，輪流向社區民眾解說。陳伯元說，這個設備在陽光充足時能透過太陽能板儲存電力，陰天靠風力轉動風扇發電，彼此有互補作用，電力能充分提供園區發電。

5位同學中有2人之前沒架設經驗，陳伯元指出，團隊合作從挖土埋發電設備基座，一步步做起，接著裝上風扇、太陽能板，最後在配電裝上電線，「這是我第一次從無到有裝風力、太陽能共用的發電設備，是新的挑戰，實務操作對增進所學幫助很大。」另一名學生許証惟說，裝設過程不困難，因為都是課堂上所學的，透過團隊合作讓新手能學得更多。

興安里里長白來清表示，「綠光尋夢園」原本是一個荒地，到處可見垃圾、玻璃瓶、針筒，經過社區志工整理後煥然一新，現在園區內堆放有機肥、種蔬菜，是民眾休閒散步的好地方，弘光科大團隊加裝綠能發電設備，也用LED燈照明及點綴園區，園區夜間變得很美。

社區總幹事何敏蓉也說，社區加入年輕學生團隊，更顯得朝氣蓬勃，增設環保綠能發電設備，使得「綠光尋夢園」綠地成為環保教育園區，兼具環保教育功能。

(中時 )