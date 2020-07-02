公視改編全球暢銷電玩IP《返校》推出影集版，將於12月5日週六晚上九點於公視首播。2日公佈首波前導動態海報，搭配經典文案「你是回來了 還是不曾離開過？」，一位女學生孤單的剪影不斷在校園中迴圈走動，隱約透露被困在翠華中學的學姊，即將揭開新的故事序幕，也正式宣告12月強勢回歸。公視表示，《返校》改編影集的推出，創下台灣影視產業紀錄，電影與影集同時洽談赤燭原創遊戲IP授權、各自發展。

2017年赤燭推出恐怖冒險解謎遊戲《返校 Detention》大受好評，2019年《返校》電影版在台開出相當亮眼的票房成績，並拿下金馬獎5項大獎，2020年《返校》改編影集再度強勢回歸，不僅展開翠華中學30年後的全新故事支線，更深入刻劃原作角色的故事背景，而被鎮壓30年的方姓女學生靈魂，也開始扭曲轉變。影集版強化台灣在地民間信仰的色彩，展現具有台灣特色的驚悚懸疑風格，希望帶給《返校》粉絲們耳目一新的感受。

《返校》影集共8集，採4K高畫質拍攝，影集版由邊境映象藝文有限公司製作，起用電影製作規格，以金獎團隊搭配美劇模式，由曾製作過知名電影《血觀音》、《紅衣小女孩2》、 《目擊者》等片的製作人林仕肯，加上曾參與電影製作《女朋友。男朋友》、《百日告別》的林怡伶，號召3位影視圈備受注目的新銳導演蘇奕瑄、莊翔安、劉易共同合作，採美劇操作模式，由2位製作人主導與定調整部影集的劇本與大方向，依3位導演各自專長發揮，分別執導不同集數。驚悚劇情由莊翔安導演執導、女性觀點與細膩情感的部分則由金鐘導演蘇奕瑄擔當、強調虛實概念與時空交錯的特殊形式則由劉易導演發揮，試圖打造出全新的影集世界觀。

公視《返校》改編影集與《返校 Detention．實境體驗展》合作，於展場中掃描QRcode填寫調查表，即有機會參加《返校》影集特映會。該展覽還原自2017年赤燭團隊的恐怖暢銷遊戲《返校 Detention》，內容緊扣驚悚劇情及遊戲場景，喜愛《返校》的粉絲，可於7/6至9/20至松山文創園區搶先試膽體驗。

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