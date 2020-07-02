好萊塢男神布萊德彼特與女神安潔莉娜裘莉，因戲生情相伴10年，共生養、領養6名子女，本以為一家8口就此幸福快樂，沒想到2016年布裘宣告分手，打了3年官司才正式離婚，過程各種互撕，關係完全鬧僵，本以為布裘至此毫無轉圜之地，沒想到如今小布竟被拍到進入裘莉豪宅香閨，這是2人分居4年來，首度被拍到破冰證據。

布裘戀宣告破局後，一家子至今都沒被再有「團圓」的景象出現，然《每日郵報》近日直擊，上週二小布被拍到騎著重機從裘莉價值2400萬美元(約7.2億台幣)的豪宅快速車道離去，在屋裡約莫待了2小時左右，證明並非是順道拿個郵件這類不用碰面的活動，這也是兩人自2016年認了分居以來，首度被拍到破冰的證據。

據悉，布裘撕破臉的最大關鍵，是對子女未來生活的期待有著很大的落差，因此大打離婚官司，裘莉一直希望能帶著孩子們搬到不受打擾的國外，甚至公開說「等我的孩子們18歲，我立刻會這樣做」，出此言是因為小布透過律師團堅決表達反對，因此最終結論是裘莉必須讓孩子們定居在小布指定的洛杉磯，裘莉的想法短期內沒辦法實踐。

布裘因離婚與撫養權大戰，弄得關係水火不容，直到今年5月時，小布讓女兒希羅得以到他家舉辦14歲生日派對，連外傳跟他關係不太好的長子Maddox也出席了，被認為跟前妻的關係有和緩之勢，裘莉近來也打破沉默談婚姻，對印度版《VOGUE》吐露自己是為了家庭和諧而決定離婚，至今仍認為這是正確的決定，強調這段時間心力都專注在讓自己的孩子們走出來。

(中時電子報)