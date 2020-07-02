29年前長榮空姐的0修圖照曝光，6千網友一看全暴動，女神！（圖／翻攝自EVA Airways Corp. 長榮航空臉書）

為了紀念29年前首航，長榮航空昨（1日）在臉書粉專上，分享一張舊照片，有3位空姐穿著第一代的制服，露出甜笑看鏡頭。此照片曝光後，立刻引起網友討論，自然美的年代就是不一樣，是爸爸的「少女時代」，都是女神！

長榮航空在臉書粉專《EVA Airways Corp. 長榮航空》上PO出幾張舊照片，「1991年的7月1日，你知道是什麼日子嗎？」由隨文附上的照片中可見，三位空姐穿著第一代長榮制服，露出甜甜笑容，站在機艙裡面手托餐盤。

貼文一出，吸引6000多位網友按讚，不少人搶答，那天是長榮航空的「首航日」。而這張舊照片也勾起許多人的回憶，「第一次搭飛機就是長榮航空，我爸也是很堅持來回台灣和大陸只坐長榮」。

而照片中3位空服員的穿著打扮，也引發網友熱議，「自然美，就是不一樣」、「清秀佳人，當時畢業生求職首選」、「真沒有Photoshop的年代」、「我爸的少女時代 」、「好懷念」、「都是女神」、「好清純啊！真的青春無敵」。

(中時電子報)