台中市太平區中山路4段1棟民宅的1樓檳榔攤發生火警，2日凌晨1時35分發生火警，現場3人逃生、另3名大人及2女童、1女嬰等6人受傷送醫，其中4名送醫後意識恢復清醒，另2名仍意識不清；目擊民眾指稱，在警消還沒到之前，有熱心民眾一度要破門救人，消防員趕到用機具破門佈水線搶救撲滅，詳細起火原因仍待調查釐清。

警方指出，當時有9人在民宅內，住在1樓的蔡姓姊妹分別為30、32歲，承租1樓經營檳榔攤生意，2人各自帶女兒分別為3、6歲同住，當天蔡姓姊妹的55歲柯母也在，2樓則住房東媳婦與其女兒，56歲房東林姓婦人和先生住3樓。

林婦說，火警發生當時，她先生剛好在外上夜班，她與媳婦、媳婦妹妹及8個月大孫女在家，她接到先生的電話，才知道家裡1樓發生火警，要她們往4樓頂逃生。

新平派出所副所長柯閔翔指出，接獲民眾報案，該民宅發生火警，現場林姓女屋主說疑似1樓檳榔攤電器故障起火，導致火災發生，是隔壁鄰居發現報警，消防人員立即破門於20分鐘，許立即撲滅火勢，現場有該址6人送醫，現場起火原因由消防隊鑑識中。

消防局指出，民宅為3樓RC、4樓鐵皮加蓋建物，燃燒1樓檳榔攤器具，燃燒面積約10平方公尺；民眾救出位置：5名（3大2小）為1樓後側臥室、1名女嬰為2樓前側。

(中時 )