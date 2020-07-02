台塑(1301)今日除息，每股配發現金股利4.4元，開盤參考價83.2元，受到今台股指數震盪走高一度大漲逾百點激勵，台塑開高震盪，漲幅最高逾1%，股價達84.9元，填息率為3成8，穩步朝向填息邁進。

由於台塑六輕進口的為杜拜原油，故第二季4月到麥寮港的原油是在元月購買的，故塑化業原油價差受傷最慘重的時間點落在4月，加上第二季歐美新冠肺炎疫情最為嚴峻，故預估第二季將為台塑谷底，第三季起可望逐必回溫。

隨著疫情減緩，台塑下半年營運可望谷底反彈，以目前台塑各廠區來看，大陸經濟復甦速度最快，有利台塑台灣及寧波廠銷售，寧波廠第二季獲利動能已復甦推進，但美國因疫情尚未完全控制，加上現在也恐出現第二波回馬槍，故仍有待觀察，但台塑美國廠也趁機啟動總體檢，降低開動率到50～60%，為第三季復甦行情做好準備。

儘管下半年在低油價環境下，有利於台塑拚谷底反彈，但除關心美國疫情恐有第二波外，OPEC產油國是否履行減產協議，中美貿易戰發展，及ECFA早收清單是否中止，也須謹慎觀察。

(時報資訊)