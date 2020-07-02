成若涵的作品「異彩」飄揚在宜蘭傳藝園區文昌街天空。（李忠一攝）

宜蘭傳藝園區在暑假期間推出各式活動與優惠。（李忠一攝）

疫情解封後，世界各國為了防疫實施邊境管制，在國內或居住城市旅遊成為最新潮流，宜蘭傳藝園區邀請新銳剪紙藝術家成若涵，帶來最新創作「異彩」，神獸剪紙裝置飛揚在文昌街天空，還能欣賞神獸花車遊行、東方馬戲，更能參加神獸搜神達人認證比賽，認識龍生九子的古老傳說。

全聯善美的文化藝術基金會表示，今年暑假宜蘭縣是宅渡假的最佳選擇，冬山河串起宜蘭傳藝園區「魔幻戲法藝術節」與親水公園「童玩星光樂園」，日夜皆美，適合親子同遊、可以親近大自然，加上傳藝有上百種體驗課程，不同年齡層的旅人都能慢下腳步，嘗試自己從來沒有做過的手作。

成若涵創作全新裝置作品「異彩」，是將九種神獸的個性與精神融合為五大台灣精神「處變不驚」、「膽大心細」、「開創踏實」、「所向披靡」、「永恆之愛」，並搭配紅、黃、綠、藍、紫五色，讓神獸飄揚在文昌街天空。

魔幻戲法藝術節「獸What」傳說三部曲，透過花車嘉年華、東方馬戲、行動雕像，串起屬於暑假冒險與勇氣的全新體驗。7月1日到12月31日，每月有2個指定月份的壽星可享購「普通票」直升傳藝年卡（須攜帶身分證件），享有未來一年內無限次免費入園的優惠。

全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡表示，今年暑假可能是台灣密度最高的一年，但大家對台灣可能是既熟悉又陌生；有人認為傳藝園區一年來一次就好，但每個月活動不一樣，傳藝是每個月都值得來一趟，邀請全台民眾重新認識這塊土地，重新認識傳藝。

(中時 )