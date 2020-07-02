比外交部早宣台索代表處 藍酸王定宇：想當部長！

台灣和非洲國家索馬利蘭互設代表處，蔡政府視為外交大突破，只是這項消息在外交部開記者會宣布前，民進黨立委王定宇搶先轉發外媒報導，比外交部還早宣傳好消息，國民黨酸王定宇「很想當部長！」回到基本面來看，索馬利蘭沒有邦交國，未來如何與台灣有實質互助，外交部表示索國有很豐厚的資源，天然氣、石油……還有漁產多到捕不完。

索馬里蘭總統比希，轉發總統蔡英文的推文，比希寫下，感謝台灣先前對索國外交史團的歡迎，正如蔡總統所說，索台的雙邊關係是建構在共享價值與相互尊重，並預告索國駐台代表處即將設立，只是索馬利蘭0邦交國，未來要如何協助台灣。

民進黨立委林俊憲：「很不容易的事情，我們應該要給相關的外交人員，給他們一點掌聲和鼓勵，畢竟台灣仍然必須在國際上，尋求一定的空間。」

在艱難的外交處境上，台灣能多交個朋友，只是也有專家擔心，所謂「外交大突破」宣示意義大於實質效果。

外交部發言人歐江安：「亞丁灣的一個要角，（索馬利蘭）戰略地位非常重要，魚種非常的豐富，石斑、龍蝦有一系列的這個魚種，都是他們那邊的，多到沒有人去捕喔，所以這個對我們來講是一大福音，因為我們吃魚嘛，我們很喜歡吃魚，遠洋的這個漁船也可以把這個，以後把這個索馬利蘭，設為很重要的一個點。」

看好索馬利蘭資源能輔助台灣，外交部在半年前與索方開始籌備，不過台灣要跟索國互設代表處的消息，又是綠委王定宇臉書先轉發外媒報導，比外交部更早宣布。

國民黨立委林為洲：「不只想當部長，現在（王定宇）他要當兩個部長，上一次是當國防部長，洩漏國家機密，這一次是外交部長，（王定宇）他來比你（吳釗燮）早公布，我覺得這個是混亂政府體制。」

藍營酸爆王定宇，過去洩漏國防機密，這回又搶在外交部記者會前張貼好消息，王立委是不是好想當王部長。

(中時電子報)